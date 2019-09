Napoli, il commento: “La sblocca El Rey Leon, poi un’ora a senso unico”

Dopo la vittoria esterna sul campo del Lecce, sul sito ufficiale del Napoli è apparso, come di consueto, il commento della gara.

“Dopo 7 anni Via del Mare è di nuovo azzurra. Il Napoli vince a Lecce con autorevolezza, carattere e tecnica. Per un’ora si gioca con il campo a senso unico ed è una prova di grande garanzia sia atletica che emotiva dopo la splendida vittoria contro il Liverpool. Contro i Reds l’aveva chiusa Llorente e contro il Lecce, 5 giorni dopo, la apre ancora “El Rey Leon”. Fernando il “Navarro” mette il suo timbro con una doppietta che battezza e cresima il match. Un gol di “rapina” dopo neppure mezzora, un tap in da bomber di razza 10 minuti prima che vada in dissolvenza il vespro salentino. In mezzo c’è il rigore di Insigne che griffa il suo 80esimo gol in azzurro e la meravigliosa cavalcata di Fabian Ruiz che dopo 40 metri palla al piede nette la palla a giro sul palo lungo. Napoli che riempie gli occhi e il cuore. Si ricomincia subito mercoledì contro il Brescia al San Paolo. Un’altra notte di emozioni nell’abbraccio di un intero popolo verso un orizzonte sempre più luminoso…”.

