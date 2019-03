Il Napoli ha già redatto il programma per il ritorno da Salisburgo, teatro della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League di questa sera.

Gli azzurri, al termine del match, trascorreranno la notte in Austria per poi mettersi in volo per Napoli domani mattina alle 10:30: dopodiché gli azzurri cominceranno a preparare la prossima gara di campionato, contro l’Udinese.

