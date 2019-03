Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è stato a lungo cercato dall’Inter.

I nerazzurri, infatti, probabilmente in estate saluteranno Piero Ausilio e avevano fortemente puntato l’attuale dirigente azzurro per sostituirlo. Avances che, tuttavia, non hanno sortito l’effetto sperato, dal momento che ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di Giuntoli con il Napoli.

