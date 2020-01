Gattuso: “C’è grande entusiasmo e voglia da parte dei ragazzi. Bisogna commettere meno errori”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

“Bisogna continuare e commettere meno errori. Va data continuità al gioco, dobbiamo giocare da squadra. Migliorare nel palleggio e tenere bene il campo. Il Napoli della sfida col Parma è diverso da quello della sfida con l’Inter. La Lazio da mesi sta facendo bene, ma nei primi mesi faceva fatica. Ci servono due tre risultati per dare continuità”.

“Adesso si parla di Ospina, Meret ecc. Meret ha commesso un errore come tanti altri. Domani scelgo chi deve giocare in porta e chi deve giocare in porta. Con Ancelotti venivano alternati continuamente non capisco perchè con me si cerchi il titolo.”

“Demme? Quando sarà ufficialmente un giocatore del Napoli ne parlerò”.

“Meret è il titolare, ma è stato anche due giorni senza allenarsi. Domani vediamo”.

“Serve serenità, i dati sono confortanti, stiamo crescendo.

“Fabian? Domani vedrete chi scenderà in campo. I giocatori stanno facendo quello che gli sto chiedendo, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Questa è una squadra che in questo momento ha grande entusiasmo, c’è gente che sta 5/6 ore nella struttura ad allenarsi. Da quando sono arrivato i giocatori mi danno tutto.

“La Lazio non è solo Immobile. Hanno grande velocità, tecnica e fisicità. Dobbiamo stare attenti a non dargli profondità, sarà su per giù la stessa partita che abbiamo fatto contro l’Inter.”

“Dal primo giorno ho visto grande disponibilità dei ragazzi e comincio a vedere qualcosa anche in campo.”

“Koulibaly ha lavorato 3 giorni, ieri gli abbiamo fatto una risonanza e c’è ancora un po’ di edema e non vogliamo rischiare. Non me la sento di metterlo, voglio tutelare i miei giocatori. Da lunedì cominciamo a lavorare più intensamente.”

“Io di ripartenze ne ho viste di più col Parma che con l’Inter. E’ la qualità dell’Inter che ci ha messo in difficoltà. La Lazio è brava a palleggiare, ma bisogna essere bravi a levargli profondità perchè verticalizzano facilmente. La Lazio sviluppa palleggiando con Correa che porta palla e con Immobile che raggiunge la profondità in modo incredibile.”

“Mica sto qua a raccontarvi barzellette. Se avessi visto una squadra morta ve l’avrei detto. Vedo grande entusiasmo e voglia, serve un filotto importante che muova la classifica. Questa squadra non può pensare di avere questa classifica. I ragazzi vanno fatti stare tranquilli in questo momento.”

“Non voglio parlare di Demme oggi, non è ancora un nostro calciatore. Di lui parla la sua esperienza.”

“Mertens arriva martedì sera, è in Belgio col fisioterapista della Nazionale. Martedì arriverà a Napoli.”

“Testa e gambe vanno insieme, se hai una e non hai l’altra non vai da nessuna parte. Bisogna farle funzionare tutte e due allo stesso modo. Poi la qualità è importante.”

“In questo momento Fabian è un giocatore di prospettiva molto importante di noi. A me piace lavorare con le coppie: noi giochiamo con 3 centrocampisti e siamo in 4. Se io parlo di coppie significa che ne mancano due. Fabian preferisce giocare da mezz’ala e lo sappiamo, ma stiamo facendo di necessità virtù in questo momento. Allenarsi con i ragazzi della primavera abbassa la qualità, stiamo aspettando gli altri calciatori.”

“Su Lozano ho una mia idea. E’ molto molto forte ma si deve riempire. Il suo problema più grande è che non riesce a dare continuità alla sua corsa. Quando riuscirà ad avere una gamba brillante ci darà una grandissima mano.”

“Di Lorenzo centrale? Domani valutiamo, la scivolata ci può stare. Ha combattuto contro Lukaku fisicamente, sono molto soddisfatto.”

“Callejon? Sta giocando nel suo ruolo. Il Napoli di Sarri era una macchina perfetta, riusciva a fare delle robe incredibili e i giocatori si sono esaltati. Josè può fare molto di più. Al 70′ non riesce più a esprimere continuità e deve migliorare.”

“Se fossi convinto di giocare da provinciale e vincere le partite lo farei. Ci ho pensato, ma non è nella nostra identità. Bisogna essere sicuri perchè altrimenti non viene fuori niente. Non posso proporre mille cose ai miei giocatori, altrimenti perdo di credibilità. Puoi abbassarti di 10/15 metri però poi devi andare a far male”.

“Col presidente mi sento tutti i giorni con grande serenità. C’è grande stima, si parla di tutto. Ghoulam ha fatto i primi 10 giorni quando sono arrivato molto molto bene. Adesso ha avuto un altro problema ed è stato fermo 4/5 giorni”.

“Costruzione dal basso? In questo momento abbiamo bisogno di lavorare ma la stiamo migliorando.”

“I giocatori bisogna sceglierli se sono funzionali al nostro tipo di gioco. C’è un confronto giornaliero tra me e il direttore. Ho la fortuna di avere delle persone come Giuntoli con cui mi confronto ore e ore per trovare quello che stiamo cercando.”

“Tre motivi per giocare nel Napoli di Gattuso? Bisogna amare quello che si fa, noi siamo dei privilegiati. Non bisogna accontentarsi mai, bisogna venire al campo con voglia di far fatica. Tanti anni fa si poteva giocare se eri bravo tecnicamente e carente a livello fisico, adesso no. E io chiedo questo ai miei giocatori, bisogna pedalare e avere rispetto quando si viene al campo.”

“In questo momento non c’è nulla da scherzare. So quello che stiamo vivendo, sto allenando una squadra forte. Se riusciamo a trovare il canale giusto non ci fermiamo più. Inchianare (termine calabrese) mi piace molto come termine. Dobbiamo risalire ma non dobbiamo farci prendere dagli eventi. Questa squadra farà divertire.”

