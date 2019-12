Napoli: il quarto posto è un sogno, ma vincere la Coppa Italia o arrivare quinti si può (e si deve)

Napoli ottavo. Cinque punti nelle ultime otto giornate senza vittorie, con cinque pareggi e tre sconfitte certificano un rendimento degli azzurri da retrocessione.

Ma il Napoli può ancora (e deve) puntare a qualificarsi almeno tra le prime sette in classifica. Ricordiamo che:

le prime quattro classificate in campionato vanno direttamente ai gironi di Champions League;

la quinta classificata accede direttamente ai gironi di Europa League;

chi vince la Coppa Italia accede direttamente ai gironi di Europa League;

la sesta classificata accede ai preliminari di Europa League se a vincere la Coppa Italia dovesse essere una squadra diversa dalle prime cinque in classifica; se la Coppa Italia dovesse vincerla una delle prime cinque classificate allora accede direttamente ai gironi di Europa League;

la settima classificata accede ai preliminari di Europa League nel caso la Coppa Italia dovesse vincerla una delle prime cinque classificate in campionato.

Di sicuro per raggiungere il quarto posto utile per accedere alla prossima Champions League serve un miracolo, quasi un filotto di vittorie dalla prossima gara con il Sassuolo fino a fine campionato.

Partiamo da un dato statistico. Dal Campionato 2004-2005, il primo a venti squadre con la vittoria da tre punti, il quarto posto è stato raggiunto con un minimo di 54 punti e un massimo di 72 punti (media punti 1,89 a partita).

La media punti attuale delle squadre in lotta per il terzo e quarto posto e la proiezione a fine campionato nel caso dovessero mantenere lo stesso rendimento fino alla 38esima giornata potrebbe generare una classifica del genere:

Lazio (punti 36) attuale media 2,25 punti a partita – proiezione 85,50 punti;

(punti 36) attuale media 2,25 punti a partita – Roma (punti 32) attuale media 2 punti a partita – proiezione 76 punti;

(punti 32) attuale media 2 punti a partita – Cagliari (punti 29) attuale media 1,81 punti a partita – proiezione 68,78 punti;

(punti 29) attuale media 1,81 punti a partita – Atalanta (punti 28) attuale media 1,75 punti a partita – proiezione 66,50;

(punti 28) attuale media 1,75 punti a partita – Parma (punti 24) attuale media 1,5 punti a partita – proiezione 57 punti.

Il Napoli attualmente ha 21 punti e per raggiungere quota 77 e avere la quasi certezza di almeno il quarto posto utile per partecipare alla prossima Champions dovrebbe fare 56 punti sui 66 ancora a disposizione.

Per non restare fuori dalle prossime coppe europee sarebbe più facile (e onesto) puntare a vincere la Coppa Italia o tentare la scalata al quinto posto in classifica per evitare, nella stagione post Europei, i TRE preliminari di Europa League in programma a partire dal 23 luglio 2020.

Per arrivare quinto in classifica il Napoli dovrebbe raggiungere quota 69 punti e farne quindi 48 dei prossimi 66 a disposizione.

Non sarebbe un’impresa impossibile per il Napoli se dovesse ritrovare i suoi equilibri, la sua serenità e la voglia di raggiungere gli obiettivi.

Sarebbe ancora più facile si il Napoli ritrovasse anche i suoi tifosi a sostenerlo e trascinarlo nei momenti difficili.

