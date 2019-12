Napoli davanti alla TV questa sera in campo il Sassuolo e c’è Barcellona-Real Madrid

Mercoledì di grande calcio. Dopo il pirotecnico anticipo della sedicesima giornata della Bundesliga terminato 3-3 tra Borussia Dortmund e la capolista Lipsia, oggi in campo due prossime avversarie del Napoli: Sassuolo e Barcellona.

Si parte alle 18:55 con Sampdoria-Juventus (diretta TV sui canali Sky) gara della diciassettesima giornata di Serie A anticipata ad oggi perché la Juventus domenica è impegnata nella finale della Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Sempre per la Serie A alle 20:45 si gioca anche Brescia-Sassuolo (diretta TV sui canali Sky) gara della settima giornata rinviata per la morte del presidente del Sassuolo Squinzi. Ricordiamo che il Sassuolo domenica alle 20:45 affronta il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Alle 20:00 (diretta TV sui canali DAZN) si gioca la sfida delle sfide: Barcellona-Real Madrid. ‘El clasico’ rinviato lo scorso 26 ottobre per motivi di ordine pubblico. Il Barcellona che affronta il Napoli negli ottavi di finale di Champions League in campionato è primo in classifica con 35 punti alla pari proprio del Real Madrid.

