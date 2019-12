Napoli, il report dell’allenamento e i convocati di Gattuso

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera a Reggio Emilia, contro il Sassuolo.

La squadra, inoltre, ha svolto una seduta mattutina di allenamento presso il centro tecnico di Castel Volturno: “Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium (ore 20.45). Allenamento sul campo 2 iniziato con una fase di attivazione. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e lavoro tattico. Terapie per Maksimovic e Koulibaly. Karnezis non si è allenato per una sindrome influenzale. Al suo posto convocato il portiere della Primavera Antonio Daniele (maglia 15).

I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski”.

