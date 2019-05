Napoli, il report dell’allenamento pomeridiano

Il Napoli, tramite il proprio sito internet ufficiale, ha pubblicato il report della seduta di allenamento pomeridiana, in vista della gara contro il Bologna.

“Seduta pomeridiana per il Napoli al centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano l’ultima giornata di Serie A contro il Bologna di sabato al Dall’Ara. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio e poi lavoro atletico con l’ausilio di ostacoli. Successivamente torello con il gruppo distribuito su due metà campo. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Differenziato per Ounas”.

