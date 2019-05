Ag. Orsolini: “Il Napoli lo voleva, ma la piazza è poco tranquilla…”

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, a pochi giorni dalla sfida tra i felsinei ed il Napoli.

“Bologna-Napoli sarà una kermesse, giocheranno anche quelli che hanno avuto poco minutaggio. Orsolini? Era già sveglio ma gli altri invece dormivano…Questo ragazzo è un predestinato, non lo dico da oggi ma da almeno due anni, anche il Napoli cercò di prenderlo. In Italia vede la porta come pochi e non è un centravanti. Ha segnato e fatto tanti assist. In questo momento c’è una situazione di riscatto del Bologna e controriscatto della Juventus ma adesso non ho informazioni a riguardo. Secondo noi non deve fare da merce di scambio, il ragazzo vive di luce propria, quindi la Juventus è avvisata, non facciamo scambi per altre cose. Se lo compra la Juve deve giocare lì, abbiamo già manifestato più volte anche l’intenzione di restare a Bologna a determinate condizioni, hanno creduto in lui quando qualcuno non lo faceva nemmeno allenare.

Mihajlovic alla Juventus? Non lo so e non voglio saperlo, il mio pensiero è per Riccardo e per la sua famiglia, altre parole sono superflue. Confermo che il Napoli era interessato e sono grato a Giuntoli ma ci sono scelte che vanno oltre, quando ci si lega al Napoli è come se si entrasse in un posto dove non si esce più. Nulla contro città e tifosi ma la gestione dei calciatori è difficile. Ci sono società in cui puoi lavorare tranquillamente ma in altre non ci sono situazioni naturali”.

