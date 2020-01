Napoli, il report: differenziato per Mertens, terapie per Koulibaly e Maksimovic

Il Napoli ha concluso l’allenamento previsto per oggi a Castel Volturno e come di consueto è arrivato il report che potete leggere di seguito.

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma sabato al San Paolo per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha svolto una prima fase sul campo 1 di attivazione con circuito di attrezzi. Successivamente torello con la rosa distribuita in due gruppi. A seguire, sul campo 2, partitina a campo ridotto e chiusura con lavoro tecnico tattico.

Mertens ha svolto allenamento differenziato prima in palestra e poi sul campo 3. Terapie e palestra per Maksimovic e Koulibaly.

