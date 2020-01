UFFICIALE – Lista Napoli di Serie A, Malcuit fa posto, per ora, a Lobotka

Il Napoli ha inserito Stanislav Lobotka nella lista della Serie A, dato che, altrimenti, lo slovacco non poteva prendere parte alle partite.

A lasciargli il posto è stato Kevin Malcuit, fermo da novembre per l’infortunio rimediato (ancora un in bocca al lupo per la ripresa!).

Per questo il Napoli ha deciso di togliere il terzino per inserire il neo-acquisto Lobotka; per quanto riguarda Demme, invece, non c’erano problemi dato che c’era ancora una casella libera dopo il mercato estivo, occupata proprio dall’ex Lipsia.

Tutto questo in attesa di possibili cessioni da parte del Napoli per fare spazio in lista.

Comments

comments