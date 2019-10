Napoli in lutto, è morto l’ex terzino Dolo Mistone

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore per la scomparsa di Dolo Mistone, storico terzino azzurro tra gli Anni 50 e 60.

Mistone era un napoletano di nascita che ha iniziato e concluso la sua carriera interamente nel Napoli dove ha disputato 11 stagioni dal 1955 al 1966. Mistone è stato uno dei protagonisti del successo in Coppa Italia allorquando il Napoli superò la Spal in finale nel 1962. Mistone ha disputato 139 gare in azzurro segnando una rete. Nel dicembre del 2009, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione del San Paolo, Dolo Mistone fu premiato da Aurelio De Laurentiis ricevendo la maglia celebrativa dedicata con il numero 50.

