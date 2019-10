Mirabelli: “Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli; in particolare ha svelato un retroscena su Callejon e Ancelotti.

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex dirigente rossonero ha parlato del campionato in corso, svelando anche dei retroscena su Ancelotti e Callejon. Di seguito le sue parole:

“Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto. In questo momento vedo un duello tra Juve e Inter per lo scudetto, più vicino a loro vedo un’Atalanta che rischia di migliorare il quarto posto dell’anno scorso, e poi tutte le altre, compreso il Napoli.

Oggi i napoletani sono scontenti, ma devono essere felici perché De Laurentiis sta facendo un ottimo percorso. Un pensiero e qualche colloquio con Ancelotti ci sono stati, quindi sì, ho pensato di riportarlo al Milan.

All’epoca volevamo anche Callejon, ma non era nostra intenzione cedere Suso, anche perché gli avevamo rinnovato il contratto. Suso aveva sempre estimatori; per quanto riguarda Donnarumma, non ho mai ricevuto telefonate da club italiani.“

Comments

comments