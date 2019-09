Napoli, Insigne lavora a parte. Milik verso il forfait anche con il Liverpool

In questa settimana di pausa per gli impegni delle Nazionali, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, punta a recuperare gli infortunati Insigne e Milik.

Il primo, uscito per un problema muscolare durante il match contro la Juventus, sta svolgendo allenamento differenziato e, secondo il Corriere dello Sport, solo a metà settimana potrà esserci maggiore chiarezza sulle sue condizioni e sulla sua possibile presenza nel match contro la Sampdoria. Per quanto riguarda, invece, Milik, il ragazzo sta seguendo una tabella personalizzata in Polonia, per smaltire il problema all’anca, e dovrebbe riaggregarsi al gruppo lunedì. Sembra, tuttavia, molto difficile un suo recupero in vista del match con i blucerchiati e anche dell’esordio in Champions League contro il Liverpool.

Comments

comments