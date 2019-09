Lozano: “Qui per imparare. Che belli i complimenti di CR7”

“Subito dopo il 4-3, Ronaldo si è avvicinato e s’è congratulato con me, e mi ha detto ‘Benvenuto in Italia’. E’ stato davvero molto bello. Molto bello. Parliamo di un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. La prima italiana mi è piaciuta molto, non soltanto per l’incontro con Cristiano: ho apprezzato anche la partita giocata dalla squadra, nonché la possibilità di potermi confrontare con altri grandi avversari.

Voglio imparare tanto da Ancelotti. Sto cercando di imparare tutto velocemente, e a essere onesto mi sto adattando alle nuove abitudini anche se sono arrivato da poco. Grazie a Dio, e alla fiducia dell’allenatore, sta andando tutto bene. Il mio obiettivo è semplice: lavorare, integrarmi nella squadra, migliorare il livello del mio calcio e imparare dai giocatori più esperti e soprattutto da Ancelotti.