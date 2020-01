Napoli-Inter, i precedenti: l’Inter non vince da 22 anni al San Paolo

I precedenti tra Napoli ed Inter al San Paolo vedono gli azzurri nettamente in vantaggio; per i neroazzurri l’ultima vittoria risale a 22 anni fa.

Per l’esattezza era il lontano 18 ottobre 1997 quando l’Inter vinse per l’ultima volta al San Paolo contro il Napoli. Quasi 23 anni in pratica. L’ultimo pareggio invece risale al 2017, quando la sfida finì 0 a 0.

L’ultima vittoria azzurra è quella di maggio 2019; la squadra dell’ex allenatore azzurro, Ancelotti, si impose per 4 a 1 sui neroazzurri, dove c’era ancora Spalletti in panchina. A segnare per il Napoli furono Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz (doppietta).

Il bilancio dei precedenti vede gli azzurri in vantaggio con 37 vittorie, poi 19 pareggi e 17 successi dell’Inter; quella di lunedì 6 gennaio sarà la sfida numero 74 al San Paolo, la numero 147 in totale.

