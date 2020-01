Koutris, l’agente a KKN: “Napoli grande squadra, vedremo cosa accadrà”

L’agente di Leonardo Koutris ha parlato anche a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha risposto a delle domande relative al suo assistito.

Oltre a questo è tornato a parlare delle voci che vogliono l’interesse del Napoli per Koutris. Di seguito le sue parole:

“Koutris è un giocatore offensivo, molto veloce, gli piace anche calciare verso la porta. Contro il Milan abbiamo visto le sue caratteristiche. L’Olympiacos si è accorto del talento di questo ragazzo. Lui è stato sempre titolare nel club greco.

Non so cosa accadrà in futuro ma se il Napoli dovesse affondare il colpo lui sarebbe felicissimo; il Napoli è una grande squadra, con grandi tifosi.“

