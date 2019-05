Napoli-Inter , le pagelle: Fabian Ruiz scatenato, gran goal di Zielinski, Koulibaly monumentale!

Il Napoli batte l’Inter 4-1 nell’ultima partita casalinga della stagione 2018-19

Karnezis 6,5: Si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa, fa una grande parata sul tiro cross di D’Ambrosio. Sul rigore viene spiazzato da Icardi

Malcuit 6,5: Spinge molto sulla fascia specialmente nel primo tempo dove subito serve benissimo Mertens che però calcia alto. In fase difensiva riesce a contenere Perisic

Albiol 6: Dimostra ancora una volta di essere il comandante di questa difesa, con lui in campo il Napoli ha una solidità pazzesca e Koulibaly rende ancora meglio delle sue potenzialità

Koulibaly 7: Straordinario monumentale, sempre attento nelle chiusure insieme al compagno di reparto, straordinario nel salvare sulla linea un goal sul tiro di D’Ambrosio

Ghoulam 6,5: In netta crescita, soffre poco in fase difensiva, si propone molto bene in fase offensiva con delle ottime triangolazioni

Callejon 7: Si vede poco ma il suo contributo è come sempre fondamentale, si accentra molto e lascia spazio alle cavalcate di Malcuit, poi con un grande lancio alle spalle dei difensori trova l’assist per Mertens che segna il goal del 2-0

Allan 6,5: Torna a giocare ad un ottimo livello con grande intensità, bene in fase di copertura ma anche in proiezione offensiva con diversi inserimenti

Zielinski 7,5: Partita straordinaria! Una delle migliori di questa stagione, dimostra di essere molto più a suo agio nella posizione di centrocampista centrale che non in quella di esterno. Sblocca la partita con un siluro da fuori area

Fabian Ruiz 7: Nel primo tempo spreca qualche chance in contropiede intestardendosi troppo nel dribbling, dimostra però di avere grande gamba quando ci sono spazi. Bravo a trovarsi nel posto giusto al momento giusto in occasione dei due goal segnati nel secondo tempo

Mertens 7: Partita di grande voglia, sempre in pressing sui difensori dell’Inter, ha subito una grande chance nel primo tempo ma calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa con un grande taglio alle spalle dei difensori e un lancio perfetto di Callejon trova un goal da centravanti vero

Milik 6: Non brillantissimo, il Napoli crea tanto nel primo tempo ma lui non riesce ad approfittarne, non sembra avere la gisuta cattiveria mostrata invece dal compagno di reparto. Nel primo tempo ha spazio e prova a calciare da fuori con scarsi risultati.

