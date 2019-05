Bologna-Napoli 3-2, le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio Dall’Ara il Napoli ha perso 2-3 l’ultima gara stagionale contro Il Bologna. Le reti sono state segnate da Santander (B), Dzemaili (B), Ghoulam (N), Mertens (N), Santander (B).

ANCELOTTI: 6 – Formazione iniziale poco equilibrata molto offensiva. L’inizio positivo ha illuso ma come al solito il Napoli ha avuto difficoltà a concretizzare quanto creato. Appena abbassato il ritmo la squadra non ha saputo gestire le ripartenze del Bologna e meritatamente è andata sotto. I cambi sebbene tardivi cambiano la partita ma il gol del 2-3 ha vanificato le sue intenzioni di vittoria.

KARNEZIS: 5 – Incolpevole sui primi due gol si è fatto apprezzare per almeno due interventi difficili ma forse poteva fare qualcosa di più sul terzo gol.

MALCUIT: 5 – Parte bene in fase di spinta risultando l’arma in più, ma la fase difensiva non l’ha fatta come richiedeva la partita. Alla distanza ritrova il giusto passo per essere di nuovo propositivo e concreto, ma dalla sua fascia nascono i maggiori pericoli per il Napoli.

ALBIOL: 6 – Senza Koulibaly un po’ in difficoltà anche se ha evitato in almeno un paio di occasioni le conclusioni avversarie.

LUPERTO: 4 – Si perde Santander sul primo gol e non esce a chiudere su Dzemaili in occasione del secondo gol.

GHOULAM: 6 – Soffre la mancanza di un interdittore come Allan e la formazione troppo offensiva, ma riesce a trovare il giusto equilibrio tra le due fasi, trova anche il suo primo gol stagionale.

VERDI: 4 – Si intestardisce in conclusioni improbabili e ancora una volta una prestazione negativa.

ZIELINSKI: 6 – Tra i più concreti nell’impostazione ma fa pagare alla squadra in fase di non possesso nel momento delicato del primo tempo, il palo gli nega il gol..

FABIÀN: 6 – Come Zielinski quando si tratta di giocare la prestazione è positiva, non convince in fase di non possesso anche se nella ripresa è stato bravo a rubare diversi palloni

YOUNES: 6 – Parte bene si spegne alla distanza e forse ha sofferto più del dovuto la vicinanza di Insigne, con nMertens ritrova lucidità e fornisce l’assist per il gol di Mertens.

MILIK: 6 – Si fa vedere nel momento migliore del Napoli ma poi sparisce dal campo, nella ripresa si rivede giocando molto per la squadra ma senza essere particolarmente pericoloso.

INSIGNE: 4 – Deludente la prestazione del capitano.

MERTENS: 6 – (dal 63′ posto di Insigne) – Entra e segna è l’uomo in più del Napoli.

CALLEJON: 5 – (dal 63′ al posto di Verdi ) – Non entrato in partita.

GAETANO: S.V. – (dall′83′ al posto di Younes) – Pochi minuti per la gioia di collezionare un’altra presenza in prima squadra.

ARBITRO DI PAOLO (Di Avezzano): 6 – Gestisce senza difficoltà una gara tranquilla e corretta.

