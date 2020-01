Napoli-Juventus, la Linea 2 farà corse straordinarie: i dettagli

Per Napoli-Juventus, partita che si disputerà domenica sera alle 20 e 45, la Regione Campania ha chiesto la circolazione di più treni per la Linea 2.

Questo comporterà corse straordinarie dopo Napoli-Juventus. Trenitalia, infatti, farà circolare treni metropolitani sulla Linea 2 oltre il consueto orario normale di servizio.

Una volta finita la gara, ad intervalli di 10 minuti ed in relazione al flusso dei viaggiatori, partiranno quattro corse straordinarie. Corse che partiranno dalla stazione di Campi Flegrei verso Napoli Piazza Garibaldi e Gianturco in orario compreso tra le 22:50 e le 23:20. In direzione Pozzuoli, invece, previsto un solo treno straordinario con partenza programmata alle 23:00.

Per quanto riguarda il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi prima, è possibile acquistarlo anche alla biglietteria di Campi Flegrei.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i viaggiatori verso le banchine delle metropolitane in partenza.

La fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22:00.

