Da oggi sono in vendita i biglietti per Napoli-Juventus ed i mini abbonamenti per le prossime gare del campionato da qui fino alla fine della stagione.

Il resoconto delle vendite, dopo il primi giorno, è ottimo. La Curva B è già in esaurimento mentre è in crescita la vendita dei mini abbonamenti. Sta tornando il San Paolo delle grandi occasioni.

Comments

comments