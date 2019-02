ammenda da 10mila euro per Preziosi per le frasi su Di Bello dopo Roma-Genoa

Ammenda di 10 mila ciascuno al Genoa e al suo presidente Enrico Preziosi, che ha patteggiato; 8 punti di penalizzazione al Cuneo, sette mesi di inibizione e mille euro di multa a Oscar Becchio, amministratore unico e legale rappresentante del club piemontese; 6 punti di penalizzazione alla Reggina e un’ammenda di 9 mila euro a Demetrio Praticò, presidente e legale rappresentante della società.

Sono le decisioni della Sezione disciplinare del Tribunale federale, presieduta da Cesare Mastrocola. Preziosi era stato deferito “per avere, a mezzo di un intervento in un programma radiofonico, espresso dichiarazioni lesive nei confronti dell’arbitro Marco Di Bello”. Oscar Becchio era stato deferito per inadempienze Covisoc, il Cuneo a titolo di responsabilità diretta e propria. Per inadempienze Covisoc era stato deferito anche Demetrio Praticò, la Reggina a titolo di responsabilità diretta e propria.

Fonte ANSA

