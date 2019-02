Napoli-Juventus, settore ospiti aperto per i tifosi bianconeri!

Per la prossima gara di campionato tra Napoli e Juventus, il Casms ha deciso di riaprire il settore ospiti dello stadio San Paolo ai tifosi bianconeri.



Come si legge sul sito ufficiale del club azzurro “Per l’acquisto del tagliando e per l’ingresso allo stadio, sarà necessario esibire la tessera di fidelizzazione della Juventus FC ed un valido documento di riconoscimento”. Un trattamento totalmente diverso da quello riservato ai partenopei, in occasione della gara d’andata, visto che la trasferta fu vietata ai residenti in Campania.

Per quanto riguarda, invece, i tifosi del Napoli “la vendita sarà consentita solo ai residenti nella Regione Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSC Napoli, ovunque residenti”.

