Machach, applausi all’arbitro e rosso. Stroppa: “Con me non gioca più”

Zinedine Machach protagonista in negativo in Brescia-Crotone: applaude l’arbitro e viene espulso. Arriva anche la condanna dell’allenatore.

Zinedine Machach regala un altro colpo di testa dei suoi. Tutto nato dall’espulsione del centrocampista di proprietà azzurra, che s’è fatto espellere nel finale di Brescia-Crotone per un fallo e una reazione spropositata con l’arbitro, applaudito dal classe ’96 in maniera ironica.

Subito dopo è arrivata anche la condanna del suo allenatore, Giovanni Stroppa, che ha bacchettato l’ex Tolosa che ora rischia una stangata dal Giudice Sportivo: “Ha sbagliato l’atteggiamento e si è fatto cacciare, è successo e non succederà più, me ne assumo la responsabilità. Chi fa queste cose con me non giocherà più”.

