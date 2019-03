Napoli, Koulibaly realizza il sogno del piccolo Ceikh: ennesimo gran gesto del senegalese

Ennesimo gesto di grande solidarietà da parte del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly.

Nella giornata di ieri, infatti, il senegalese si è recato al Primo Policlinico, per fare visita a Ceikh Ndiaye, un ragazzino di tredici anni sfigurato dalle ustioni e trasferito in Italia da Dakar per essere sottoposto a un doppio intervento chirurgico, volto a ricostruire viso e mani.

Il ragazzino aveva espresso il desiderio di incontrare il difensore azzurro che, ovviamente, non si è tirato indietro, facendo anche una donazione di 10mila euro alla famiglia. Koulibaly, inoltre, ha regalato al bambino una sua maglia del Napoli, una del Senegal ed un’altra con il cognome dello stesso Ceikh, promettendogli di tornare a trovarlo dopo l’intervento. Infine, come riporta Il Mattino, il senegalese ha fatto visita anche agli altri pazienti della struttura.

