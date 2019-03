Inter, anche Giuntoli in lizza per il dopo Ausilio

L’Inter, durante la prossima estate, potrebbe salutare il direttore sportivo Piero Ausilio.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, la Sampdoria sarebbe molto interessata a lui in caso di addio da parte di Walter Sabatini che, a sua volta, piace molto al Bologna. L’amministratore delegato, Beppe Marotta, è già al lavoro per trovare un sostituto e le sue preferenze sarebbero tutte per l’attuale ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, arrivato in azzurro quasi quattro anni fa, nel 2015. Giuntoli potrebbe attirare le attenzioni anche della Roma nel caso in cui Monchi decidesse di accettare la corte dell’Arsenal.

