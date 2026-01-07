Napoli

Napoli: La probabile formazione contro il Verona

Il Napoli torna dopo tanto tempo al Maradona per la sfida contro il Verona.

Questa la probabile formazione:

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione: Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte

  • Rispetto alla squadra vittoriosa all’Olimpico contro la Lazio, in difesa si rivede Buongiorno al posto di Juan Jesus
  • Occasione a sinistra a centrocampo per Gutiérrez, quest’ultimo è favorito suSpinazzola.
  • Davanti Lang prende il posto dell’infotunato Neres sulla fascia sinistra, con Elmas che si sposta sulla fascia destra

