Napoli: La probabile formazione contro il Verona

Il Napoli torna dopo tanto tempo al Maradona per la sfida contro il Verona.
Questa la probabile formazione:
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione: Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte
- Rispetto alla squadra vittoriosa all’Olimpico contro la Lazio, in difesa si rivede Buongiorno al posto di Juan Jesus
- Occasione a sinistra a centrocampo per Gutiérrez, quest’ultimo è favorito suSpinazzola.
- Davanti Lang prende il posto dell’infotunato Neres sulla fascia sinistra, con Elmas che si sposta sulla fascia destra