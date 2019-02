Napoli, martedì di allenamento in vista dello Zurigo

Azzurri nuovamente a lavoro in questo martedì agli ordini di Carlo Ancelotti e del suo staff.

Dopo l’eccezionale lunedì di seduta tecnico-tattica, il Napoli questa mattina torna nuovamente ad allenarsi al centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (calcio d’inizio alle ore 19).

Questo il report dell’allenamento di ieri. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Toro sono stati impegnati in esercizi di scarico, per gli altri uomini della rosa attivazione a secco con l’utilizzo di ostacoli bassi. Di seguito lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto con il pallone ufficiale della Europa League, chiusura con cross e tiri in porta.

