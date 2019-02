Malcuit è la vera sorpresa di questo Napoli fino ad ora

Kévin Malcuit si sta rivelando una vera sorpresa fino ad ora per il Napoli, e più gioca più convince Ancelotti sul suo utilizzo.

Dal suo esordio contro il Parma il 26 settembre 2018 Kévin Malcuit ne ha fatta di strada. A poco a poco è riuscito a convincere anche Ancelotti delle sue qualità come terzino; fino ad ora non sta facendo mancare il suo apporto e anzi si sta rivelando una pedina importante nello scacchiere del mister.

E’ stata una delle note positive della gara di ieri sera contro il Torino. Ancelotti ha più volte ribadito che il giocatore si sta inserendo bene e sta capendo i concetti da lui espressi; lo ha definito forte e capace di creare superiorità numerica sulla fascia.

Malcuit è stato un acquisto che non convinceva del tutto e col tempo sta facendo ricredere un po’ tutti sulle sue qualità. Tra l’altro, il fatto di non far sentire troppo l’assenza di Ghoulam nel periodo in cui era infortunato è un di più di non poco conto.

Si è preso il Napoli e il posto da titolare e sarà determinante in questa ultima fase della stagione in cui c’è un Europa League da vincere e un secondo posto da confermare.

Fonte foto: SSCN

