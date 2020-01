Napoli, no a Chelsea e Barcellona per Mertens: si lavora al rinnovo

Oltre al Chelsea, c’è stato anche il Barcellona che ha provato a farsi sotto per Dries Mertens; a riportare il tutto è il portale calciomercato.com.

In particolare, circa una decina di giorni fa alcuni intermediari sono stati nella città catalana per parlare con il Barcellona. Il club blaugrana aveva inserito il nome di Dries Mertens nella lista per sostituire Suarez, che si è infortunato.

Anche in quell’occasione è arrivato il rifiuto da parte del Napoli, oltre a quello dato al Chelsea. C’è anche da dire che Aurelio De Laurentiis sta spingendo verso il rinnovo il belga. L’ultima offerta è un contratto da 3,5 milioni all’anno, con bonus legati a presenze e reti. Mertens, poi, non ha mai nascosto la volontà di rimanere al Napoli.

Inoltre, il portale calciomercato.com, riporta di un possibile intreccio con Milik. L’attaccante polacco, stando al portale, pare abbia rifiutato sia l’adeguamento che la clausola rescissoria previsti dal rinnovo. Da ciò, si arriva al fatto che la permanenza di Mertens al Napoli ha maggiori possibilità.

