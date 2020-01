Amrabat, obiettivo del Napoli, sfuma: incontro in corso con la Fiorentina

Sofyan Amrabat sta per sfumare definitivamente per il Napoli; a riportare le ultime è Gianluca Di Marzio, tramite il suo profilo ufficiale Twitter.

Tra gli agenti di Amrabat e la Fiorentina, infatti, c’è un incontro in corso. Il centrocampista si era promesso al club viola e sta rispettando tale promessa.

In questo momento Fiorentina, Amrabat e Verona stanno discutendo per trovare l’intesa definitiva. Di seguito il post che conferma il tutto:

Incontro in corso @acffiorentina @HellasVeronaFC e agenti per trovare intesa su #Amrabat in viola: il giocatore aveva scelto la Fiorentina e mantenuto la promessa @SkySport #calciomercato

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2020