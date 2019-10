Napoli, occhi su Unai Nuez: garantisce Fabian

Il mercato non dorme mai e il Napoli si sta già guardando attorno per studiare quali potrebbero essere i futuri rinforzi per la prossima stagione.

Un nome emerso nelle ultime ore è quello di Unai Nunez, difensore centrale dell’Athletic Bilbao, che si è laureato campione d’Europa con la Nazionale spagnola Under 21 ed è già nel giro della selezione maggiore. Classe 1997, il ragazzo è stato seguito anche dal Milan, oltre ad essere finito sui taccuini di Barcellona e Manchester City. Il difensore ha una clausola risolutiva da 30 milioni di euro e, secondo quanto riferito da TMW, sarebbe stato suggerito alla dirigenza azzurra da Fabian Ruiz. Nunez ha già espresso la volontà di rinnovare con i baschi, e potrebbe andar via già a gennaio.

