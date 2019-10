L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di una faraonica offerta di contratto per Dries Mertens, attaccante del Napoli con il contratto in scadenza.

Il belga avrebbe ricevuto una proposta da 17 milioni in tre anni e starebbe seriamente valutando di trasferirsi in Estremo Oriente al termine di questa stagione. Tuttavia, c’è la possibilità che dalla Cina propongano un indennizzo a De Laurentiis, per convincerlo a cedere Mertens già durante la finestra di mercato invernale.

Comments

comments