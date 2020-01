Napoli in piena emergenza infortuni: molto probabile anche la defezione di Meret che non ha recuperato so meglio dopo la botta rimediata.

Da sottolineare il fatto che l’errore della sfida contro l’Inter non influirà minimamente le scelte di Gattuso che valuterà solo la condizione fisica del giocatore.

Pronto Ospina dunque che ormai quasi certamente, sarà tra i pali nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

