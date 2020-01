Gianluca Petrachi ha individuato in Dries Mertens un rinforzo per la prossima stagione, ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Gianluca Petrachi è sulle tracce di Dries Mertens per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il belga è nel mirino della Roma e se non dovesse chiedere troppo di ingaggio i giallorossi sono pronti ad accoglierlo, nonostante i 33 anni di età, visto che arriverebbe a parametro zero dal Napoli.

