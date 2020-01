Napoli-Perugia: chi è Massimi l’arbitro della gara di esordio degli azzurri in Coppa Italia

Per Napoli-Perugia, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020 in programma allo stadio San Paolo martedì 14 gennaio alle ore 15:00, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Luca MASSIMI di Termoli;

assistenti di linea: Rossi e Grossi;

IV uomo: Robilotta;

addetto al VAR: Serra;

assistente al VAR: Fiorito.

Luca Massimi, 31enne di Termoli, è arbitro dal 2007 e dal 2018 è entrato a far parte della CAN di Serie B. Vanta 5 presenze in Coppa Italia e 19 in Serie B. Ha esordito in Serie A in Sampdoria-Cagliari 1-0 del 24 febbraio 2019 unica presenza finora nel massimo campionato, diventando così il primo arbitro nato in Molise ad arbitrare una partita in Serie A.

Massimi al termine della scorsa stagione è stato votato miglior arbitro del campionato cadetto dagli allenatori delle squadre di Serie B.

L’arbitro molisano prima della gara di Coppa Italia con il Perugia ha diretto solo una partita del Napoli Primavera, persa dagli azzurrini 0-5 in casa della Lazio.

Un solo precedente anche con il Perugia in Serie B il 24 novembre 2018 e gli umbri hanno perso 1-2 in casa del Lecce.

Arbitro con buona personalità anche se gli manca l’esperienza di arbitrare partite con grandi pressioni come potrebbe essere quella del San Paolo domani. La serenità e il dialogo con i calciatori sono le sue qualità più apprezzate. Infatti Massimi usa poco i cartellini: 3,82 di media a partita quelli gialli, e un rosso ogni 6,18 partite. Massimi è considerato uno degli arbitri più promettenti del calcio italiano.

