Al Santobono il figlio di Llorente provoca la protesta dei genitori degli altri bambini

Il portale web de “Il Mattino” racconta un episodio accaduto domenica sera al pronto soccorso dell’Ospedale Santobono di Napoli.

Secondo quanto riferito da “Il Mattino” mamme e papà di tanti bambini erano in attesa della visita per i sintomi influenzali classificati con codice di urgenza bassa.

Nel frattempo arriva Llorente con in braccio il figlioletto che viene fatto entrare subito dopo l’accettazione senza patire nessun tempo di attesa.

Giustificata la protesta degli genitori ignari del particolare che il figlio di Llorente ha avuto la precedenza per il codice giallo (quindi più grave degli altri bambini) dovuto a un incidente domestico.

Il chiarimento fatto proprio a “IL Mattino” dai sanitari responsabili del pronto soccorso del Santobono:

“Nessun favoritismo, solo un codice a maggiore urgenza, motivata dalla necessità di immediati accertamenti clinici per scongiurare la presenza di situazioni da affrontare con immediatezza. In pronto soccorso funziona così: chi è più grave ha la precedenza. Non chi è più famoso. E in quel momento, nel nostro pronto soccorso, c’erano tutti codici a bassa gravità che non dovrebbero nemmeno accedere a un pronto soccorso”.

