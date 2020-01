Il futuro di Fernando Llorente, centravanti del Napoli, potrebbe essere lontano dal capoluogo partenopeo, forse all’Inter.

Lo spagnolo piace molto ad Antonio Conte, che lo ha già allenato in passato alla Juventus, e poteva finire nell’affare che ha portato Matteo Politano in azzurro, ma non è stata trovata l’intesa. Ora, secondo calciomercato.it, ci sarebbero contatti costanti tra Marotta e Giuntoli, per impostare uno scambio tra Llorente e il giovane Sebastiano Esposito.

Comments

comments