Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito le ultime sulla trattativa tra Napoli e Spal per Andrea Petagna.

Le due società hanno ormai trovato l’accordo definitivo, sulla base di 17 milioni di euro, più eventuali 3 di bonus. Il ragazzo, come già noto, resterà in prestito a Ferrara fino a fine stagione, per dare il suo contributo nella lotta salvezza. Previste per domani le visite mediche di rito con il club azzurro.

