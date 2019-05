Napoli, prossima Champion’s in seconda fascia

Arriva ora la certezza ufficiale. Il Napoli giocherà la prossima edizione della Champion’s League partendo dalla seconda fascia.

Il Napoli, per la prossima edizione della Champion’s League sarà in seconda fascia. La conferma del fatto arriva dalla Liga, dove il Siviglia non riesce ad accedere alla prossima edizione della massima competizione europea; per loro “solo” una qualificazione all’Europa League.

Quella del Siviglia che non si riusciva a qualificare per la Champion’s era una delle condizioni per far succedere ciò. Questo spinge gli azzurri in seconda fascia, e così facendo evitano alcune delle squadre più toste ed un possibile girone di ferro. Cosa che è successa negli ultimi anni.

Comments

comments