Champions League, fascia già definita per tutte le italiane

Campionato finito: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter sono le quattro squadre italiane che andranno ai giorni di Champions League.

Quattro fasce per quattro italiane: la Juventus in prima, il Napoli in seconda, l’Inter in terza e l’Atalanta, nuova arrivata, in quarta.

Per il Napoli seconda fascia fondamentale: così si evitano i pericoli Tottenham e Liverpool in terza fascia: chi dei due vincerà la Champions andrà in prima, chi perderà in seconda.

Queste le fasce al momento:

Prima: Barcellona; Manchester City; Bayern; Juventus; Psg; Zenit; Vincente UCL; Vincente UEL.

Seconda: Real Madrid; Atletico Madrid; Borussia Dortmund; Napoli; Shakhtar; Perdente UCL; Perdente UEL.

Terza: Bayer Leverkusen; Salisburgo; Valencia; Inter.

Quarta: Atalanta; Lille.

