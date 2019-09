Napoli quarta italiana nella spesa per la rosa attuale

Il CIES ha analizzato la spesa dei club per avere la rosa attuale ed il Napoli risulta la quarta italiana; il City la prima ad aver superato il miliardo.

Un’analisi condotta dal CIES ha rilevato le spese fatte dai club per avere le rose attuali, al termine di questa sessione di mercato. In Italia la prima è la Juventus, con 719 milioni di euro, a seguire il Milan e l’Inter, rispettivamente con 408 e 364 milioni di euro. Il Napoli tra le italiane è la quarta, con ben 325 milioni ma è solo la metà rispetto alla Juventus.

La Roma è quinta con 264 milioni mentre l’Atalanta, per la sua prima volta in Champion’s League, ha spese per 93 milioni. Per quanto riguarda gli altri campionati, il Manchester City raggiunge il record di squadra a superare il milardo di euro per costo della rosa.

Gli altri due club che si sono avvicinati sono il PSG, con 913 milioni, ed il Real Madrid, con 902. A debita distanza il Manchester United, che ha una spesa per la rosa attuale di “soli” 751 milioni di euro.

