Gomez su Maradona: “Voglio che dia una scossa alla squadra”

Nel corso della trasmissione “Il Bar dello Sport” su Radio CRC c’è stato l’intervento del Papu Gomez; l’argentino ha parlato di Maradona sulla panchina del Gimnasia.

Alejandro Gomez, chiamato El Papu, è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bar dello Sport”; oggetto del suo intervento è stato Maradona ed il suo approdo sulla panchina del Gimnasia. Di seguito le sue parole:

“Maradona? Poteva andare in qualsiasi squadra del calcio argentino e sarebbe stato accolto alla grande: Diego rappresenta al 100% il calcio argentino. Maradona non sarà mai banale, dentro e fuori dal campo; sarà unico per sempre per quello che ha fatto dentro e fuori dal campo.

Tutti noi siamo cresciuti guardandolo giocare a calcio: sarà per noi Dio. Voglio che la squadra vada bene e che Diego, con la sua immagine, dia una scossa alla squadra.“

