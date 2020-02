Napoli, report allenamento: personalizzato per Milik, Koulibaly e Lozano

Napoli, il report allenamento da Castelvolturno. Gli azzurri preparano la sfida di domenica alle 18 contro il Cagliari di Maran.

La squadra, sotto una fitta pioggia, si è allenata sui campi 1 e 2.

Dopo una prima fase di attivazione, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Milik e Koulibaly hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all’adduttore destro.

