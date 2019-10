Napoli: ripartire dagli otto marcatori per dimenticare lo 0-0 di Genk

Lo 0-0 maturato ieri sera in Champions contro il Genk è stato il primo pareggio stagionale per il Napoli. Nonostante le numerose occasioni avute i calciatori azzurri ieri non sono riusciti a segnare per portare a casa una vittoria importante per il cammino europeo.

Per dimenticare la cocente delusione di ieri sera il Napoli dovrà ripartire dalle 17 reti segnate fino ad ora da ben otto marcatori diversi:

Mertens 5

Insigne 3

Llorente 3

Manolas 2

Callejon 1

Di Lorenzo 1

Fabian 1

Lozano 1

