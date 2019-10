I precedenti. Il pareggio a Torino manca da 24 anni, ma il Napoli cerca la quinta vittoria consecutiva

Nella settima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli affronta in trasferta il Torino. La gara è in programma allo stadio Olimpico-Grande Torino domenica 6 ottobre alle ore 18:00.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 76 i precedenti tra le due squadre giocati a Torino e terminati con il seguente bilancio:

VITTORIE TORINO: 31 (40,80%) – ultima l’1-0 dell’1 marzo 2015 con il gol di Glik;

(40,80%) – ultima l’1-0 dell’1 marzo 2015 con il gol di Glik; PAREGGI: 25 – (32,90%) – ultimo lo 0-0 del 5 novembre 1995;

– (32,90%) – ultimo lo 0-0 del 5 novembre 1995; VITTORIE NAPOLI: 20 (26,30%) – ultima il 3-1 del 23 settembre 2018 con i gol di Insigne (N), Verdi (N), Belotti (T) su rigore, Insigne (N).

(26,30%) – ultima il 3-1 del 23 settembre 2018 con i gol di Insigne (N), Verdi (N), Belotti (T) su rigore, Insigne (N). GOL SEGNATI TORINO: 108 (media 1,42 a partita);

(media 1,42 a partita); GOL SEGNATI NAPOLI: 76 (media 1 a partita).

Quindi il pareggio a Torino manca da 24 anni e il Napoli ha vinto le ultime quattro gare giocate in casa dei granata.

Sono invece 10 i precedenti giocati nel mese di ottobre conclusi con 5 vittorie del Napoli (1 in trasferta), 3 pareggi (1 a Torino) e 2 vittorie dei granata (1 in casa proprio alla settima giornata).

Napoli e Torino si sono sfidate 4 volte alla settima giornata e il bilancio è in parità con 2 vittorie del Napoli (entrambe in casa) e 2 vittorie del Torino (entrambe in casa delle quali una nel mese di ottobre).

Carlo Ancelotti da allenatore ha sfidato 13 volte il Torino ottenendo 8 vittorie e 5 pareggi.

L’ex Walter Mazzarri da allenatore ha sfidato il Napoli 13 volte ottenendo 2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

La sfida diretta tra i due allenatori, Ancelotti-Mazzarri, vede in vantaggio l’allenatore del Napoli che in 12 gare ha ottenuto 8 vittorie contro le 3 del tecnico granata. 1 solo il pareggio nell’ultima sfida giocata al San Paolo lo scorso mese di febbraio terminata 0-0.

Comments

comments