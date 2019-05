Napoli Running vola a New York

L’invito per la serata di gala arriva direttamente dal Consolato Generale Italiano sito a New York e rientra in una serie di iniziative che precederanno la gara dedicata agli italiani di domenica 2 giugno.

L’appuntamento è per venerdì 31 maggio alle 18.30 locali al NYRR RunCenter, nell’occasione Napoli Running che sarà rappresentata da Vincenzo Pascale (giornalista e US Director of Development for Napoli Running) presenterà a tutti gli ospiti sia la Napoli City Half Marathon del prossimo 23 febbraio 2020 che la Sorrento Positano del 1 dicembre 2019.

Nel corso della serata si parlerà anche della validità della dieta mediterranea nello sport ed in particolare per la corsa e dell’impatto sul turismo che la corsa crea per le maggiori città mondiali e poi l’appuntamento con la comunità dei runner italiani a New York sarà per il giorno successivo 2 giugno alle ore 8 con la 5-Mile Italy Run in Central Park.