Napoli-Sampdoria: prevista la bolgia all’esordio, quasi esaurito l’anello superiore

Cresce la vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria, esordio degli azzurri al San Paolo, previsto domani alle ore 18.00 a Fuorigrotta.

Continua a crescere la vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria che si disputerà domani alle ore 18.00 in un San Paolo rinnovato e finalmente completato. Risulta in esaurimento l’intero anello superiore (restano poche decine di biglietti di Distinti e qualche centinaio per le Tribune Nisida e Posillipo). Prosegue anche la vendita per l’anello inferiore di Curva B e Distinti.

Previsti un minimo di 35.000 spettatori.

