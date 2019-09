Teotino: “Juve ha monte ingaggio doppio, ma nell’11 titolare è inferiore a Napoli e Inter”

Il giornalista Gianfranco Teotino, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha parlato della lotta tra Juve, Napoli ed Inter per lo Scudetto.

“Sarri non ha potuto lavorare come ha voluto per i problemi di salute. La Juve vuole cambiare totalmente il suo assetto, ma anche Sarri deve cambiare il modo di gestire il gruppo. Dovrà fare i conti con l’abbondanza di giocatori, non ci è abituato.

Gli stipendi? La correlazione stipendi-qualità è chiara, al di là dei bonus. La Juve ha un monte ingaggi doppio dell’Inter, ma rispetto agli 11 che vanno in campo è inferiore rispetto ai titolari dell’Inter e del Napoli. Spero che questo renda più equilibrato il campionato”.

