Napoli, sempre più forte l’interesse per De Paul

E’ un Napoli molto attivo sul mercato in entrata per poter dare ad Ancelotti la squadra ideale per competere su tutti i fronti la prossima stagione.

Tra tutti i calciatori seguiti dalla società partenopea c’è anche il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul.

Nelle ultime ore, infatti, l’interesse per l’argentino sembra essere diventato ancora più forte. Sembrerebbe anche che il ds Giuntoli avrebbe telefonato a Pradè (direttore dell’area tecnica friulana) per dirgli di bloccare altre trattative per il calciatore. Il Napoli sembra essere intenzionato a fare un’offerta da 25 milioni lui.

